Online-Kurse für bayerische Lehrkräfte zur Cannabis-Prävention

München: Als Reaktion auf die geplante Freigabe von Cannabis werden Lehrerinnen und Lehrern an den weiterführenden Schulen in Bayern Kurse zur Prävention angeboten. Gesundheitsministerin Gerlach erklärte, es sei wichtig, dass junge Menschen frühzeitig und altersgerecht über die Gefahren von Cannabis und anderen Drogen aufgeklärt würden. Schulen spielten dabei eine wichtige Rolle. Deshalb soll es ab dem Sommer freiwillige Online-Kurse für Lehrkräfte geben. Die Kurse wurden vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie der Bayerischen Akademie für Sucht- und Gesundheitsfragen entwickelt. Die Regierungsfraktionen hatten sich am Freitag auf einen Kompromiss zur Cannabis-Legalisierung geeinigt. Unter anderem soll Besitz und Konsum kleinerer Mengen für Erwachsene nicht mehr strafbar sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2024 16:00 Uhr