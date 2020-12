Online-Handel profitiert vom Weihnachtsgeschäft

Corona-Impfkapagne in ganz Europa gestartet

Rom: Auch in anderen EU-Staaten haben die Corona-Impfungen begonnen. In Italien erhielt medizinisches Personal den Vorzug. In Spanien und Frankreich waren ähnlich wie in Deutschland Pflegeheimbewohner die ersten Empfänger. In Tschechien ging die erste Injektion an Ministerpräsident Babis, kurz danach erhielt eine Weltkriegsveteranin ihre Spritze. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen betonte, die Impfungen seien sicher. Außerdem böten sie nicht nur Schutz für die Menschen selbst, sondern auch für ihre Umgebung. Die Beschaffung sei gut organisiert, ihre Kommission habe mit sechs Herstellern das weltweit breiteste Impf-Portfolio verhandelt. EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides sagte, angesichts der beginnenden Impfungen könne Europa mit Optimismus ins neue Jahr starten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2020 21:00 Uhr