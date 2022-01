Omikron wirkt sich bisher nicht auf Auslastung der Intensivbetten aus

Australien hat Djokovic wieder in Abschiebehotel festgesetzt

Melbourne: Australien hat Tennis-Star Novak Djokovic wieder festgesetzt. Der Serbe hält sich mittlerweile wieder in einer Abschiebe-Unterkunft in Melbourne auf. Diese darf er nur für Gerichtsanhörungen beziehungsweise für Gespräche mit seinen Anwälten verlassen. Die Regierung hatte gestern sein Visum für ungültig erklärt, sie will durchsetzen, dass er das Land verlassen muss. Djokovic hat dagegen erneut Einspruch eingelegt. Morgen soll ein Gericht endgültig entscheiden, ob er abgeschoben wird oder in Australien bleiben darf. Djokovic ist ungeimpft und hatte ursprünglich eine Ausnahmegenehmigung für die Teilnahme an den Australian Open erhalten. Allerdings gibt es Unstimmigkeiten im Einreiseformular und in den Dokumenten, die eine vorhergehende Infektion mit dem Coronavirus belegen sollen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.01.2022 11:15 Uhr