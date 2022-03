Omikron-Verfügungen zu längerer Arbeitszeit werden in Bayern aufgehoben

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei 6 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag im Norden zunehmend freundlich, sonst überwiegend bewölkt. 6 bis 8 Grad. In der Nacht klart es immer mehr auf bei Tiefstwerten zwischen 0 und -9 Grad. In den kommenden Tagen scheint häufig die Sonne, nur in Ostbayern am Freitag zeitweise bewölkt. Höchstwerte morgen 6 bis 11 Grad, ab Freitag etwas kühler bei 3 bis 9 Grad. In der Nacht Tiefstwerte zwischen -3 und -10 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.03.2022 14:45 Uhr