Omikron-Verdachtsfälle in Europa häufen sich

Wintersport: Biathleten hoffen auf gute Ergebnisse

Östersund: Nach den guten Ergebnissen gestern hoffen die deutschen Biathlon-Athleten auch heute wieder auf einen Podestplatz im Weltcup. Am Vormittag starten die Damen in Schweden im Sprint über 7,5 Kilometer. Am Mittag ziehen dann die Herren über 10 Kilometer nach. Auch die alpinen Skifahrer gehen heute an den Start. Die Damen legen bereits am Nachmittag deutscher Zeit mit dem Slalom in Killington in den USA los. Für die Herren wird es erst später Ernst. Der Super-G im kanadischen Lake Louise soll um kurz nach 20 Uhr starten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.11.2021 09:30 Uhr