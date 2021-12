Omikron-Variante in Südtirol nachgewiesen

Nachrichtenarchiv - 04.12.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bozen: In Südtirol haben die Behörden einen Fall der Omikron-Variante des Coronavirus nachgewiesen. Wie es hieß, ist die durchgeimpfte Frau Ende November aus dem südafrikanischen Kapstadt über München eingereist. PCR-Tests der Frau vor dem Abflug und nach der Landung fielen zunächst negativ aus. Nach einem Hinweis der Behörden in Rom auf einen mit der Omikron-Variante infizierten Passagier an Bord wurden die Tests wiederholt - das Ergebnis: positiv. Laut den Behörden ergab eine Sequenzierung am gestern Abend, dass sich die Frau mit der Omikron-Variante angesteckt hatte. Sie befinde sich jetzt in Isolation.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2021 15:00 Uhr