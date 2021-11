Omikron-Variante des Coronavirus hat offenbar Deutschland erreicht

Nachrichtenarchiv - 27.11.2021 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Die neue Omikron-Variante des Coronavirus ist offenbar auch in Deutschland angekommen. Wie der hessische Staatsminister für Soziales und Integration, Klose, auf Twitter mitteilte, sind bei einem Reiserückkehrer aus Südafrika gestern Nacht mehrere für diese Variante typische Mutationen gefunden worden. Laut Klose bestehe hochgradiger Verdacht, die Person wurde deshalb in häusliche Isolation geschickt. Die vollständige Sequenzierung des Virus stehe aber noch aus, so der Grünen-Politiker. Die zuerst im südlichen Afrika nachgewiesene Omikron-Variante wurde von der WHO als besorgniserregend eingestuft. Die EU-Gesundheitsbehörde fürchtet, dass die Mutante die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe erheblich verringern könnte. Welche genauen Auswirkungen die neue Variante hat, ist derzeit allerdings noch unklar.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.11.2021 11:45 Uhr