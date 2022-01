Omikron treibt Inzidenz auf neuen Höchstwert

Nachrichtenarchiv - 14.01.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Omikron-Welle nimmt hierzulande an Fahrt auf. Die Zahl neuer Corona-Fälle hat mit gut 92.000 am dritten Tag in Folge einen neuen Höchstwert erreicht. Das Robert-Koch-Institut hat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 471 berechnet. Omikron ist inzwischen bundesweit zur dominierenden Virusvariante geworden, heißt es im Wochenbericht der Behörde. Bundesweit waren fast drei Viertel aller Ansteckungen auf diesen Virustyp zurückzuführen. Diese Zahl bezieht sich noch auf die erste Woche des Jahres, weil für die genaue Bestimmung des Virustyps erst im Nachhinein positive Proben genauer untersucht werden. Auf den Intensivstationen machen die hohen Fallzahlen sich noch nicht bemerkbar. Zum ersten Mal seit Mitte November werden weniger als 3.000 Patienten intensivmedizinisch behandelt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2022 06:00 Uhr