Omikron-Studien schüren Hoffnung auf milden Verlauf

Das Wetter: Meist bewölkt

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bei minus 3 bis plus 8 Grad meist bewölkt, später im Mittelgebirgsraum etwas Regen und Schneeregen mit Glatteisgefahr. In der Nacht Wolken und gebietsweise Regen, Tiefstwerte plus 6 bis minus 2 Grad. Die Aussichten bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag: Wolken und gelegentlich Regen. Am ersten Feiertag in höheren Lagen Nordbayerns Schnee. Tageshöchstwerte 3 bis 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2021 15:00 Uhr