Omikron: Niederlande gehen in den Lockdown

Nachrichtenarchiv - 18.12.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Den Haag: In den Niederlanden gilt ab morgen wieder ein strenger Lockdown. Grund ist die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante des Corona-Virus. Von morgen an müssen fast alle Geschäfte, Gaststätten, Kultur- und Sporteinrichtungen, Schulen sowie Friseure schließen. Zu Hause darf man nun in der Regel nur noch zwei Gäste empfangen - zu Weihnachten sind vier erlaubt. Der Lockdown soll zunächst bis zum 14. Januar gelten. Ministerpräsident Rutte sagte wörtlich: "Es ist unvermeidlich. Wir müssen eingreifen, um Schlimmeres zu verhindern." Auch in Großbritannien breitet sich Omikron sprunghaft aus. In London wurde deshalb der Katastrophenfall ausgerufen. Bürgermeister Khan begründete den Schritt damit, dass die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern wieder massiv steigt. Gleichzeitig rief er alle Einwohner auf, sich möglichst schnell impfen zu lassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2021 22:00 Uhr