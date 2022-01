Omikron macht sich auf Intensivstationen noch nicht bemerkbar

Das Wetter: Meist bewölkt oder neblig

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht in den Niederungen bewölkt oder zunehmend neblig, nur direkt an den Alpen länger klar. Tiefstwerte 0 bis minus 6 Grad. Morgen in Alpennähe länger sonnig, sonst überall bewölkt. Übermorgen in ganz Bayern Wolken und gebietsweise Schnee oder Regen. Am Dienstag in den Alpen freundlich, sonst weiter bewölkt. In der Nacht Temperaturen um den Gefrierpunkt. Am Tag 0 bis 6 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2022 17:00 Uhr