Omikron: London ruft Katastrophenfall aus

Tausende Menschen demonstrieren friedlich gegen Corona-Politik

Hamburg: In ganz Deutschland haben Tausende Menschen wieder ihre Unzufriedenheit mit der Corona-Politik auf die Straße getragen. Die größte Kundgebung fand in Hamburg statt. Dort zogen laut Polizei mehr als 11.000 Menschen in mehreren Zügen durch die Innenstadt. Sie trugen Plakate mit Aufschriften wie "Nein zur Impfpflicht!". In Freiburg demonstrierten knapp 3.000 Menschen. Auch in Bayern gab es Proteste gegen die Corona-Massnahmen: In Regensburg versammelten sich zum Beispiel etwa 2.400 Demonstranten, in Bamberg und Ansbach waren es jeweils rund 1.600. Die Protestaktionen verliefen friedlich, die Polizei registrierte aber etliche Verstöße gegen die Maskenpflicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2021 19:00 Uhr