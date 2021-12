Omikron: London ruft Katastrophenfall aus

Nachrichtenarchiv - 18.12.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: In der britische Hauptstadt ist wegen der rapiden Ausbreitung der Omikron-Variante der Katastrophenfall ausgerufen worden. Der Bürgermeister der Stadt, Khan, bezeichnete den Anstieg als sehr besorgniserregend. Khan verwies darauf, dass die Zahl der Covid-Patienten in Londons Krankenhäusern wieder massiv steigt. In Großbritannien wurden heute mehr als 10.000 neue Omikron-Fälle gemeldet - dreimal so viele wie gestern. In London hat die neue Virus-Variante bereits die bislang dominierende Delta-Variante verdrängt. Auch in Deutschland wächst die Sorge vor Omikrom. Um die Ausbreitung einzudämmen, haben sich die Gesundheitsminister der Länder für schärfere Einreiseregeln ausgesprochen. Außerdem forderten sie die Bundesregierung dazu auf, Großbritannien rasch als Virusvariantengebiet einzustufen. ,

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2021 19:00 Uhr