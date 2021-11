Omikron-Fälle in Europa häufen sich

Nachrichtenarchiv - 28.11.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Europa häufen sich die Corona-Fälle mit der erstmals in Südafrika entdeckten neuen Virusvariante Omikron. Bestätigte oder Verdachtsfälle gibt es in Deutschland, Österreich, Italien, Großbritannien und Tschechien. In den Niederlanden werden heute die Testergebnisse von 61 Reisenden aus Südafrika erwartet; sie waren positiv auf Corona getestet worden. Unklar ist noch, ob es sich um die Omikron-Variante handelt. Auch außerhalb Europas ist die neue Variante des Corona-Virus unterwegs, etwa in Australien und Israel. Aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung ist in Deutschland seit Mitternacht die Einreise aus acht Ländern des südlichen Afrika nach Deutschland stark eingeschränkt. Fluggesellschaften dürfen nur noch deutsche Staatsbürger oder in Deutschland lebende Personen aus diesen Ländern einfliegen. Die Weltgesundheitsorganisation stufte Omikron als besorgniserregend ein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2021 12:00 Uhr