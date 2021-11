Omikron breitet sich weiter in Europa aus

Nachrichtenarchiv - 28.11.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die neue Mutante des Coronavirus breitet sich immer weiter aus und taucht auch in Europa zunehmend auf. In Deutschland sind bisher drei Omikron-Fälle bekannt, zwei davon in Bayern. Auch in Österreich, Italien, Dänemark, den Niederlanden, Belgien und Großbritannen und Tschechien gibt es bestätigte oder Verdachtsfälle. - Zuerst entdeckt wurde Omikron in Südafrika. Vom dortigen Ärzteverband heißt es dazu, bisher habe man es mit meist jungen Patienten zu tun. Sie litten oft unter Gliederschmerzen und großer Müdigkeit, müssten aber nicht ins Krankenhaus. Für weitergehende Einschätzungen sei es allerdings noch zu früh. Die Weltgesundheitsorganisation stufte Omikron als besorgniserregend ein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2021 13:00 Uhr