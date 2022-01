Omikron-Anteil in Deutschland ist bei 44 Prozent

Nachrichtenarchiv - 06.01.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Omikron ist kurz davor, die vorherrschende Corona-Variante in Deutschland zu sein. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt der Anteil mittlerweile bei 44 Prozent. Experten gehen davon aus, dass er schon höher ist, weil Omikron nur mit einem speziellen PCR-Test oder einem aufwendigen Laborverfahren nachgewiesen werden kann. In Bremen liegt der Anteil sogar schon bei knapp 86 Prozent, in Bayern bei 43 Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2022 23:00 Uhr