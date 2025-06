Oman sagt geplante Atomgespräche zwischen USA und Iran ab

Teheran: Angesichts der israelischen Angriffe sind die Verhandlungen über ein Atomabkommen zwischen dem Iran und den USA abgesagt worden. Das teilte der Vermittlerstaat Oman mit. Eigentlich war für morgen in der Hauptstadt Maskat die sechste Runde der Gespräche geplant. Dabei sollte es darum gehen, den Iran vom Bau einer Atombombe abzuhalten. Zuvor hatte sich auch Teheran kritisch über die geplanten Beratungen geäußert. Unter den aktuellen Umständen sei eine Teilnahme an den Gesprächen sinnlos, so ein Sprecher des Außenministeriums. Die Islamische Republik könne keinen Dialog mit einer Partei führen, die der größte Unterstützer des Aggressors Israels sei, sagte er in Richtung Washington. Die USA hätten laut Regierungskreisen dagegen gerne an dem Treffen festgehalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2025 19:00 Uhr