Olympisches Feuer ist in Frankreich angekommen

Marseille: Das Olympische Feuer hat Frankreich erreicht. Gut zweieinhalb Monate vor Beginn der Olympischen Spiele ist die Flamme an Bord des Dreimaster Belem an der französischen Südküste angekommen. Im Hafen von Marseille wurde das Ereignis mit Feuerwerk und Düsenjets gefeiert. Circa 120.000 Menschen sahen zu, wie mehrere Läufer die Fackel weiterreichten, ehe anschließend ein Feuerring entzündet wurde. In den kommenden Wochen wird das olympische Feuer weiter quer durch Frankreich reisen, ehe es zur Eröffnungsfeier in Paris ankommt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2024 21:00 Uhr