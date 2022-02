Olympische Winterspiele von Peking sind eröffnet

Nachrichtenarchiv - 04.02.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: In der chinesischen Hauptstadt sind die 24.Olympischen Winterspiele eröfffnet worden. Am Nachmittag sprach Chinas Staatsprädident Xi die Eröffnungsformel. Danach wurde das Olympische Feuer von einer chinesischen Langläuferin und einem chinesischen nordischen Kombinierer entzündet. Die Flamme wird erst am 20. Februar bei der Schlussfeier wieder erlöschen. Beim Einzug der Nationen lief das deutsche Team als 85stes der 91 Mannschaften ins Stadion. Angeführt wurde die Delegation von der fünfmaligen Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein und dem zweimaligen Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich. Knapp 2.900 Sportlerinnen und Sportler treten in insgesamt 109 Disziplinen an. Sie haben sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie wie auch alle übrigen Teilnehmer in einen streng abgeschirmten Bereich begeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2022 17:00 Uhr