Olympische Spiele von Paris sind eröffnet

Paris: Die Olympischen Spiele von Paris sind eröffnet. Vorausgegangen war eine stundenlange Feier in der französischen Hauptstadt. Die Mannschaften aus mehr als 200 Ländern fuhren mit Schiffen die Seine entlang. Gleichzeitig fanden am Ufer entlang der Wahrzeichen der Stadt aufwändige Tanz- und Musik-Einlagen statt. Fortgesetzt wurde die Eröffnungsfeier mit einer Schau am Eiffelturm; dabei erklärte der französische Präsident Macron dann die Spiele offiziell für eröffnet. Als letzte Fackelträger brachten die Tennisspieler Rafael Nadal und Serena Williams sowie die Leichtathletik-Ikone Carl Lewis das olympische Feuer mit einem Boot zum Jardin des Tuileries, dem großen Park am Louvre. Dort soll es entzündet werden. Die Eröffnungs-Feier fand bei teils heftigem Regen statt. Einige Ehrengäste verließen vorzeitig die Tribüne am Trocadero, die nur zum Teil überdacht ist. Im Einsatz sind auch zehntausende Sicherheitskräfte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2024 23:00 Uhr