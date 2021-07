Olympische Spiele in Tokio sind eröffnet

Nachrichtenarchiv - 23.07.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: In Japan sind die Olympischen Sommerspiele eröffnet worden. Am Nachmittag unserer Zeit sprach der japanische Kaiser Naruhito die Eröffnungsformel, danach wurde das olympische Feuer entzündet. Die Mannschaften aus mehr als 200 Nationen marschierten bei der Zeremonie in die fast leere Arena ein. Bis 8. August kämpfen rund 11.000 Athleten und Athletinnen um Medaillen. Das deutsche Team wurde von der Beachvolleyballerin Laura Ludwig und dem Wasserspringer Patrick Hausding angeführt. Schon vor der Eröffnung wurde der erste Corona-Fall bei den Deutschen bekannt. Der Radsportler Simon Geschke wurde positiv auf das Virus getestet und kann morgen nicht am Straßenrennen teilnehmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2021 23:00 Uhr