Olympische Spiele in Tokio finden ohne Publikum statt

Tokio: Die Olympischen Spiele in Japan werden ohne Zuschauer stattfinden. Das haben die Olympia-Organisatoren mitgeteilt. Zuvor hatte die Regierung für Tokio erneut den Corona-Notstand verhängt. Sie verwies auf die zuletzt stark gestiegenen Corona-Neuinfektionen. Bars und Restaurants dürfen für die Dauer der Spiele keinen Alkohol ausschenken. Auch das Singen von Karaoke soll unterbunden werden, um eine Ausbreitung des Virus in den Griff zu bekommen. Ausländische Besucher hatte die japanische Regierung bereits ausgeschlossen. Bis zuletzt hatten die Olympia-Macher noch an ihren Plänen festgehalten, bis zu 10.000 Fans aus dem Inland pro Wettkampf in den Arenen zuzulassen. Die Sommerspiele in Tokio sollen vom 23. Juli bis 8. August stattfinden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2021 16:00 Uhr