Olympische Spiele in Paris sind offiziell beendet

Paris: In Paris sind die Olympischen Sommerspiele zu Ende gegangen. IOC-Präsident Bach übergab die Olympische Flagge offiziell an die Bürgermeisterin von Los Angeles, wo im Jahr 2028 die nächsten Spiele ausgerichtet werden. Der Schauspieler Tom Cruise holte die Flagge ab und brachte sie, wie in einem kurzen Film gezeigt, nach Hollywood. Bach lobte in seiner Abschlussrede die französischen Ausrichter und sprach von einem großartigen Erlebnis.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.08.2024 01:00 Uhr