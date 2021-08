Olympische Sommerspiele sind beendet

Nachrichtenarchiv - 08.08.2021 22:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: Mit einer über zwei Stunden langen Schlussfeier sind die Olympischen Sommerspiele in Japan zu Ende gegangen. Zehntausende haben sich von Tokio aus auf den Heimweg gemacht. Vor fast leeren Rängen waren die Sportlerinnen und Sportler zuvor noch einmal im Olympiastadion in Tokio zusammengekommen. Für das deutsche Team trug Kanute Ronald Rauhe die deutsche Fahne. Er hatte gestern im Kajak-Vierer Gold gewonnen und damit die letzte von 37 Medaillen für das deutsche Team. IOC-Präsident Bach erklärte die Spiele im Beisein von Kronprinz Akishino für beendet. Nach 16 Tagen und 339 Entscheidungen erlosch das olympische Feuer. Die olympische Flagge wurde an die Pariser Bürgermeisterin Hidalgo übergeben. Dort finden bereits 2024 die nächsten Sommerspiele statt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.08.2021 22:30 Uhr