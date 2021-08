Olympische Sommerspiele sind beendet

Scheuer ruft Bahn-Tarifparteien zu Besonnenheit auf

Berlin: Im Tarifkonflikt bei der Bahn hat Bundesverkehrsminister Scheuer beide Seiten zur Besonnenheit aufgerufen. Gerade jetzt brauche man ein Miteinander, sagte er der "Welt am Sonntag" und erinnerte an die schwierige Lage des bundeseigenen Konzerns. Die Corona-Zeit habe die Bahn hart getroffen, so Scheuer. Die Lokführergewerkschaft GDL will am Dienstag das Ergebnis einer Urabstimmung über mögliche Streiks bekanntgeben. Gewerkschaftschef Weselsky rechnet mit einer Zustimmung von mehr als 90 Prozent, wie er der Zeitung sagte. Der Bahnvorstand bot kurzfristig weitere Verhandlungen an. Man könne ab morgen früh Gespräche beginnen, sagte Bahn-Vorstand Seiler in der "Bild am Sonntag". Er drohte mit juristischen Schritten, sollte die GDL rechtswidrige Forderungen erheben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2021 16:00 Uhr