Olympische Ski-Abfahrt der Männer verschoben

Nachrichtenarchiv - 06.02.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: Bei den Olympischen Winterspielen in China steht heute unter anderem das Skispringen der Männer von der Normalschanze an. Gestern hatte die Skispringerin Katharina Althaus für die erste deutsche Medaille gesorgt, als sie von der Normalschanze zu Silber sprang. Hoffnung auf eine Medaille hat heute auch der Rodler Johannes Ludwig, der nach zwei von vier Läufen in Führung liegt. Auch Felix Loch hat noch Chancen auf eine Medaille - er liegt bisher auf Rang vier. Die Abfahrt der Männer wurde unterdessen verschoben. Sie soll um 7 Uhr unserer Zeit starten, weil es zuvor zu windig war.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2022 06:00 Uhr