Olympische Jugendspiele werden auf 2026 verschoben

Lausanne: Die Olympischen Jugendspiele in Dakar werden von 2022 ins Jahr 2026 verschoben. Das hat das IOC-Exekutivkomitee entschieden. Als Begründung wird die große finanzielle und organisatorische Belastung für Verbände und Nationalen Olympischen Komitees in Folge der Corona-Pandemie genannt. Die Jugend-Sommerspiele in Dakar sollen die ersten olympischen Wettbewerbe in Afrika sein.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.07.2020 02:00 Uhr