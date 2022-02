Olympische Flagge wurde an Mailand und Cortina d´Ampezzo übergeben

Nachrichtenarchiv - 20.02.2022 14:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: Nach zwei Wochen und 109 Medaillen-Entscheidungen gehen die Olympischen Winterspiele in der chinesischen Hauptstadt zu Ende. Bei der Schlussfeier hat IOC-Präsident Bach die olympische Flagge an die Bürgermeister von Mailand und Cortina d´Ampezzo übergeben. Beide sind Gastgeber der Spiele 2026, die zum erstenmal an zwei Orten ausgetragen werden. Bob-Anschieber Thorsten Margis hatte als Fahnenträger Vertreter der deutschen Mannschaft in die Arena des Vogelnest-Stadions geführt. Deutschland hat die Winterspiele in Peking mit 12 Goldmedaillen auf dem zweiten Platz hinter Norwegen abgeschlossen. China errang den dritten Platz vor dem geopolitischen Rivalen USA.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.02.2022 14:30 Uhr