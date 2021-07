Olympia: Surfer Glatzer verpasst direkten EInzug ins Achtelfinale

Nachrichtenarchiv - 25.07.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: Bei den olympischen Spielen hat der deutsche Surfer Leon Glatzer den direkten Einzug ins Achtelfinale verpasst. Der 24-Jährige wurde in der ersten Ausscheidungsrunde Dritter. Damit muss Glatzer in der zweiten Runde ums Weiterkommen kämpfen. Er ist der einzige deutsche Surfer im Wettbewerb. Beim Schießen mit der Luftpistole haben Europameisterin Carina Wimmer und Monika Karsch das Finale deutlich verpasst. Das bayerische Duo kam in der Qualifikation nur auf die Plätze 20 und 29.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.07.2021 04:00 Uhr