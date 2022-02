Olympia kann laut Baerbock Sorge um Menschenrechte in China nicht überdecken

Nachrichtenarchiv - 03.02.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kurz vor Beginn der Olympischen Spiele hat Außenministerin Baerbock Kritik an der Situation der Menschenrechte in China geübt. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte sie, sie mache sich große Sorgen, und dies könne ein Sportfest wie die Olympischen Winterspiele nicht überdecken. Und Baerbock weiter: Prinzipiell sollten sportliche Großereignisse an die Einhaltung zentraler Kriterien wie Menschenrechte oder Arbeitsbedingungen geknüpft werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.02.2022 02:00 Uhr