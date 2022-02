Olympia in Peking geht zu Ende - DOSB zieht positive Bilanz

Nachrichtenarchiv - 20.02.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: In China gehen die Olympischen Spiele zu Ende - in diesen Minuten beginnt die Abschlussfeier. Der Deutsche Olympische Sportbund zeigte sich zufrieden mit der Leistung der deutschen Athleten. Mit Platz zwei im Medaillenspiegel gehöre man weiter zu den besten Wintersportnationen, bilanzierte der Chef de Mission, Schimmelpfennig. Allerdings sei man weniger breit aufgestellt als 2018, als sich noch fünf Verbände an der Medaillenbilanz beteiligen konnten. Größten Anteil am deutschen Erfolg hatten bei den diesjährigen Spielen die Rodler, Skeletonpilotinnen und Bobfahrer. Am letzten Tag holte Francesco Friedrich im Vierbob das zwölfte deutsche Gold in China, Johannes Lochner gewann Silber. Zuvor hatten die Alpinen im Mixed-Teamwettbewerb ebenfalls Platz zwei belegt. Keine Rolle spielten die Deutschen in Peking dagegen im Eisschnell- und Eiskunstlauf, Curling und Shorttrack.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.02.2022 13:00 Uhr