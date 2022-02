Olympia: Hannah Neise holt Gold im Skeleton

Nachrichtenarchiv - 12.02.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: Skeleton-Pilotin Hannah Neise aus Winterberg im Sauerland hat Gold bei den Olympischen Spielen geholt. Die 21-Jährige ist die erste deutsche Olympiasiegerin in dieser Sportart. Silber ging an die Australierin Jaclyn Narracott, Bronze an Kimberley Bos aus den Niederlanden. Tina Hermann aus Schönau am Königssee kam auf Rang vier. Zuvor hatte Karl Geiger beim Sprung von der Großschanze die Bronzemedaille gewonnen. Markus Eisenbichler wurde Fünfter. Gold ging an den Norweger Marius Lindvik, Silber gewann der Japaner Kobayashi. Auch die deutschen Langläuferinnen freuen sich über eine Medaille. In der Staffel gewannen sie überraschend Silber.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2022 16:00 Uhr