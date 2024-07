Olympia-Gold für Vielseitigkeitsreiter Michael Jung - Slalomkanute Tasiadis wird Vierter

Paris: Der Vielseitigkeitsreiter Michael Jung hat der deutschen Olympia-Mannschaft die zweite Goldmedaille beschert. Vor der Kulisse von Schloss Versailles setzte sich der 41-Jährige im Springen gegen die Konkurrenz durch. Zuvor hatte er auch in den Disziplinen Dressur und Gelände überzeugt. Für Jung ist es die vierte olympische Goldmedaille seiner Karriere. Am frühen Abend verpasste der Augsburger Sideris Tasiadis beim Kanu-Slalom im Canadier-Einer knapp eine Medaille und landete beim Sieg des Franzosen Nicolas Gestin auf Platz vier. Beim Tennis hat Angelique Kerber das Achtelfinale erreicht. Die 36-Jährige gewann in drei Sätzen gegen die Rumänin Jaqueline Cristian.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.07.2024 19:15 Uhr