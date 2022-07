Olympia-Ausstellung wird in Regensburg eröffnet

Nachrichtenarchiv - 12.07.2022 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: Im Museum der Bayerischen Geschichte in der oberpfälzischen Stadt wird heute die Sonderausstellung "Bayern und Olympia" eröffnet. Zu sehen sind neben Medaillen bayerischer Athletinnen und Athleten auch die Kleidung und Ausrüstung bekannter Olympioniken. So wird ein Skianzug der Skirennläuferin Rosi Mittermaier ebenso ausgestellt wie die Ausrüstung des Eishockeyspielers Alois Schloder. Ein für die Ausstellung produzierter Film legt den Fokus derweil auf die dunklen Seiten Olympias, etwa die Propaganda der Nazis während der Winterspiele 1936 in Garmisch-Partenkirchen.

