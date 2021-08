Olympia 2021 in Tokio ist zu Ende

Nachrichtenarchiv - 08.08.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: Die Olympischen Sommerspiele sind zu Ende gegangen. Nach 16 Tagen und knapp 340 Entscheidungen erlosch am Nachmittag das olympische Feuer. Die olympische Flagge wurde eingeholt und an den kommenden Gastgeber Paris übergeben, das die nächsten Spiele schon in drei Jahren ausrichtet. Zuvor hatte es im nahezu leeren Nationalstadion von Tokio eine stimmungsvolle Feier gegeben, die noch einmal einen Einblick in die moderne und die traditionelle Kultur Japans bot. IOC-Präsident Bach sprach dabei von den Olympischen Spielen der Hoffnung, der Solidarität und des Friedens, und erklärte sie wenige Minuten später für beendet. Die deutschen Athletinnen und Athleten werden morgen Nachmittag am Frankfurter Flughafen erwartet. Im historischen Römer der Stadt sollen sie dann feierlich empfangen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2021 19:00 Uhr