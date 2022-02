Olmypia: Deutsche Biathletinnen holen Bronze

Nachrichtenarchiv - 16.02.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: Am zwölften Wettkampftag der Olympischen Winterspiele haben die deutschen Biathletinnen eine Medaille geholt. Die Staffel um Denise Herrmann, Vanessa Voigt, Vanessa Hinz und Franziska Preuß kamen auf Rang drei. Gold ging an die Staffel aus Schweden, vor dem Russischen Olympischen Komittee. - Zuvor hat Skirennläufer Linus Straßer eine Medaille im Slalom verpasst: Der Münchner fuhr auf Rang sieben. Gold holte der Franzose Clement Noel, Silber ging an den Österreicher Johannes Strolz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2022 10:00 Uhr