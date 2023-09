OLG verhängt Haftstrafe gegen 19-Jährigen

München: Das Oberlandesgericht München hat einen 19-Jährigen zu einer knapp fünfjährigen Jugendstrafe verurteilt. Ihm wird gefährliche Körperverletzung und Raub in mehreren Fällen vorgeworfen. Gemeinsam mit anderen Personen soll er mehrere Jugendliche im Bereich des Pasinger Bahnhofs überfallen und teilweise ausgeraubt haben. Unter den Angreifern gab es offenbar einen regelrechten Wettbewerb um die brutalste Tatausführung. Dabei wurden etwa Opfer getreten, die bereits am Boden lagen. Der Angeklagte soll vor Beginn der Haftstrafe in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2023 19:00 Uhr