Olaf Lies ist neuer Ministerpräsident von Niedersachsen

Olaf Lies löst Stephan Weil als Ministerpräsident von Niedersachsen ab. Im Landtag von Hannover wurde der SPD-Politiker am Nachmittag mit 80 von 143 Stimmen gewählt. Damit führt Lies nun die niedersächsische rot-grüne Landesregierung an. Der bisherige Regierungschef Stephan Weil hatte im April angekündigt, sowohl das Ministerpräsidentenamt als auch den Vorsitz der SPD in Niedersachsen abzugeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.05.2025 14:45 Uhr