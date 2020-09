Oktoberfestattentat-Überlebende rufen zu Kampf gegen Rechts auf

Nachrichtenarchiv - 26.09.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Mit einer Rede von Münchens Oberbürgermeister Reiter hat der Gedenkakt zum Oktoberfest-Attentat vor 40 Jahren begonnen. Reiter begrüßte es, dass die Bundesanwaltschaft das Attentat mittlerweile als rechtsextremistisch-motivierten Terror eingestuft hat. Dass die Hintergründe nicht vollständig aufgeklärt und mögliche Mittäter nicht ermittelt werden konnten, bedauerte der SPD-Politiker. - Anschließend berichteten vier Überlebende vom Attentat. Sie drängten darauf, dass das Geschehene nicht in Vergessenheit gerät und forderten einen entschiedenen Kampf gegen Rechtsextremismus. - In diesen Minuten spricht Bundespräsident Steinmeier. Bei dem Attentat 1980 starben 12 Oktoberfest-Besucher sowie der Attentäter, mehr als 200 wurden verletzt. Am Wiesn-Haupteingang war eine Nagel-Bombe explodiert. Es war der schwerste rechtsterroristische Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.09.2020 10:45 Uhr