Oktoberfest soll wahlkampffreie Zone bleiben

München: Die Wiesn bleibt kurz vor der Landtagswahl in Bayern wahlkampffreie Zone. Wirtschaftsreferent und Festleiter Clemens Baumgärtner sagte, anders als bei anderen Volksfesten verbieten die Betriebsvorschriften beim Oktoberfest Wahlkampfauftritte. Das gelte ebenso für Benefizveranstaltungen, Modenschauen oder Meinungsumfragen. Am Samstagmittag wird Münchens Oberbürgermeister Reiter das größte Volksfest der Welt mit einem "Ozapft is" eröffnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2023 16:00 Uhr