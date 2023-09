Oktoberfest ist zur Halbzeit stärker besucht als vor Corona

München: Das Oktoberfest ist in diesem Jahr stärker besucht als vor der Corona-Pandemie. Rund 3,4 Millionen Besucher sind bis zur Halbzeit auf die Wiesn gekommen, wie die Festleitung am Vormittag mitteilte. Das waren 400.000 mehr als im vergangenen Jahr und 100.000 mehr als im Jahr 2019. Wiesn-Chef Baumgärtner sprach von einem "sommerlich-lockeren Gefühl", Polizei und Sanitätsdienst berichteten von einem ruhigen Verlauf mit - gemessen an der Besucherzahl - eher wenigen Einsätzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2023 15:00 Uhr