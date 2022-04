Oktoberfest findet dieses Jahr wieder statt

Nachrichtenarchiv - 29.04.2022 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das Oktoberfest findet in diesem Jahr wieder statt. Das hat Oberbürgermeister Reiter gerade bekanntgegeben. Zugangsbeschränkungen werde es keine geben. Los geht es auf der Theresienwiese am 17. September. Am 3. Oktober endet das größte Volksfest der Welt dann wieder. Von den Münchner Wiesnwirten hieß es bereits vorab, die Nachfrage sei sehr gut. Sie rechnen mit einer Auslastung wie vor der Pandemie. In den vergangenen beiden Jahren war das Oktoberfest abgesagt worden. In der über 200-jährigen Geschichte des Volksfestes gab es längere Unterbrechungen nur in Kriegszeiten.

