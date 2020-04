Oktoberfest 2020 findet nicht statt

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wegen der Corona-Pandemie wird das Oktoberfest heuer nicht stattfinden. Das haben Ministerpräsident Söder und Oberbürgermeister Reiter auf einer Pressekonferenz angekündigt. Beide Politiker hatten sich in den letzten Tagen schon sehr skeptisch geäußert, ob ein Fest in dieser Größenordnung überhaupt stattfinden kann - auch mit entsprechenden Schutzmaßnahmen. Das Oktoberfest wäre vom 19. September bis zum 4. Oktober geplant gewesen. Jährlich kommen im Schnitt rund sechs Millionen Besucher zur Wiesn. In den oft völlig überfüllten Bierzelten und dem Gedränge zwischen den Buden auf dem Platz wäre jedoch ein Mindestsicherheitsabstand von eineinhalb Metern kaum einzuhalten gewesen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2020 09:00 Uhr