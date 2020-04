Oktoberfest 2020 fällt wegen Corona-Krise aus

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das Oktoberfest fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Krise aus. Das haben Bayerns Ministerpräsident Söder und Münchens Oberbürgermeister Reiter auf einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt gegeben. Zur Begründung sagte Söder, das Risiko sei einfach zu hoch. Auf der Wiesn könne weder der Schutz-Abstand eingehalten werden, noch sei die Veranstaltung mit Mundschutz denkbar. Söder betonte, so lange es keinen wirksamen Impfstoff oder ein Medikament gegen das Virus gebe, seien Feste in dieser Größenordnung einfach nicht möglich. Söder wörtlich: "Die Entscheidung tut uns weh, es ist wirklich sehr schade."- Das Oktoberfest war vom 19. September bis 4. Oktober geplant. Jährlich kommen im Schnitt rund sechs Millionen Besucher zur Wiesn. Für die Wirtschaft ist die Absage ein schwerer Schlag. Allein gut 1,2 Milliarden Euro hat das Oktoberfest im vergangenen Jahr in die Kassen gespült.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.04.2020 09:15 Uhr