Oktober war DWD zufolge zu nass und zu mild

Offenbach: Nach einer vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes ist der Oktober außergewöhnlich nass, aber auch zu mild gewesen. Es sei der regenreichste Oktober seit über 20 Jahren gewesen, so der DWD. Mit rund 100 Litern pro Quadratmeter habe es etwa 60 Prozent mehr Niederschlag gegeben, als in der Referenzperiode zwischen 1991 und 2020. Im Norden sei es besonders nass gewesen. Ab Mitte Oktober fiel auch im Rest Deutschlands vermehrt Regen. Doch gleichzeitig war der Oktober deutlich zu mild, sagen die Wetterfachleute. Im Mittel lag die Temperatur bei 11,9 Grad - das waren zweieinhalb Grad mehr als in der Vergleichsperiode zwischen 1991 und 2020.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.10.2023 12:45 Uhr