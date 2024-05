Oide Wiesn findet heuer ohne "Herzkasperlzelt" statt

München: Die Oide Wiesn wird in diesem Jahr ohne das "Herzkasperlzelt" stattfinden. Der Wirt des Zeltes, Bachmaier, steht nicht auf der Liste der Wirte, die der Wirtschaftsausschuss des Stadtrats für das Oktoberfest zugelassen hat. Das hat der BR nach der nicht-öffentlichen Sitzung erfahren. Bereits im Vorfeld war durchgesickert, dass Bachmaier wohl nicht zum Zug kommen wird, weil er nach dem Kriterienkatalog der Stadt trotz seines vielgelobten Kulturprogramms schlechter abgeschnitten hat als ein Mitbewerber. Dieser konnte offenbar in anderen Bereichen stark punkten. Dabei handelt es sich um Peter Schöniger mit seinem Zelt „Boandlkramerei“. Gerade in der Kulturszene hatte das für einige Aufregung gesorgt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2024 15:00 Uhr