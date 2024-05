Offensive der russischen Armee im Nordosten der Ukraine dauert an

Kiew: Im Nordosten der Ukraine um Charkiw greift die russische Armee mit Raketen, Bomben, Drohnen und Artillerie zahlreiche Ortschaften an. Zentrum der Attacken soll die Stadt Wowtschansk sein. Fast 6.000 Bewohner sind aus dem Gebiet in Sicherheit gebracht worden. Präsident Selenskyj sagte in seiner Videoansprache, Russland strapaziere die ukrainischen Kräfte aufs Äußerste. Die aktuelle Offensive im Nordosten könnte allerdings ein Ablenkungsmanöver sein. Beobachter rechnen mit einem baldigen Großangriff Russlands auf den Osten der Ukraine. Dabei wolle Moskau offenbar das Zeitfenster nutzen, in dem die Ukraine noch nicht über den angekündigten Nachschub an Waffen und Munition ihrer westlichen Partner verfügt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2024 11:00 Uhr