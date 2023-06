Kurzmeldung ein/ausklappen Offener Brief der Grünen-Basis facht Asyldebatte neu an

Berlin: Gut 700 Mitglieder der Grünen haben in einem offenen Brief an ihre Parteispitze den Asylkurs der Regierung kritisiert. In dem Papier, das dem "Spiegel" vorliegt, wird beklagt, dass die deutsche Verhandlungsposition nicht dem Koalitionsvertrag entspricht. Die Autoren schreiben von einem Kurs der Abschreckung und Abschottung. Die EU-Reformpläne sehen unter anderem vor, dass schon an den Außengrenzen über den Asylantrag entschieden werden soll. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, hält die Pläne im Kern für richtig. Übermorgen beraten die EU-Innenminister in Brüssel über die Asylreform.

