Offener Brief der Grünen-Basis facht Asyldebatte neu an

06.06.2023 11:45 Uhr

Berlin: Gut 700 Mitglieder der Grünen haben in einem offenen Brief an ihre Parteispitze den Asylkurs der Bundesregierung kritisiert. In dem Papier, das dem "Spiegel" vorliegt, wird beklagt, dass die deutsche Verhandlungsposition nicht annähernd den Inhalten des Koalitionsvertrags entspricht. Die Autoren schreiben von einem Kurs der Abschreckung und Abschottung. Die EU-Reformpläne sehen unter anderem vor, dass schon an den Außengrenzen über den Asylantrag entschieden werden soll. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, hält die Pläne im Kern für richtig. Ausnahmen für Minderjährige oder Familien, wie sie die Ampel fordert, würden einen EU-weiten Kompromiss nur erschweren, so Frei im BR.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.06.2023 11:45 Uhr