Offenbar zahlreiche Tote bei Einschlag in UN-Schule im Gazastreifen

Jaballja: Bei einem Raketeneinschlag in einer UN-Schule im Norden des Gaza-Streifens sind wohl zahlreiche Menschen getötet worden. Das Bild, das sich nach den Angriffen geboten habe, sei entsetzlich, schrieb die UNICEF-Chefin für die Region, Adele Khodr, auf X, ehemals Twitter. Es seien auch viele Kinder und Frauen ums Leben gekommen. Der Chef des UN-Palästinenserhilfswerks, Philippe Lazzarini, mahnte auf der gleichen Plattform: Solche Angriffe dürften nicht alltäglich werden. Eine humanitäre Feuerpause könne nicht mehr länger warten. Nach Angaben Lazzarinis hatten in dem Gebäude mehrere Tausend Menschen Zuflucht gesucht. Die israelische Armee erklärte, ihre Einheiten hätten in den letzten 24 Stunden Aktivitäten im Norden Gazas durchgeführt. Dabei seien sie auf Terroristen getroffen, die absichtlich von zivilen Gebieten aus operierten und die Truppen angegriffen hätten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2023 20:00 Uhr